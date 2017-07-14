С Samsung Galaxy J5 наслаждайтесь отличными фотографиями где бы вы ни находились!

2017-07-14 10:00 | www.oxu.az | 6

Скоро большинство из нас ожидает долгожданный отпуск, который долго планировался и тщательно готовился. На отдых хочется взять по минимуму все самое необходимое. Какой это будет отдых если постоянно приходится ходить с фотоаппаратом, просить прохожих вас сфотографировать, вечером возится с фотографиями, переносить все на телефон и уже потом, наконец, выставлять фото на страничке. Хочется ведь оставить с отдыха хорошие воспоминания, и моментально в живую поделиться с близкими своими эмоциями в соцсетях.

Встречайте - новый представитель серии «J (2017)» Samsung Galaxy J5 и не с одной, а сразу с двумя 13 мегапиксельными камерами! Наряду с изысканным, полностью металлическим корпусом, 5,2 дюймовым Super AMOLED HD дисплеем, покрытым 2.5D закаленным стеклом и улучшенной «начинкой», новый смартфон обладает достаточно качественными и современными камерами. Мало кто может похвастаться в таком ценовом диапазоне таким качеством фотографий. Секрет новых камер не только в мегапикселях, но также в светосиле, оптике и алгоритмах обработки снимков.

Основная камера, расположенная на тыльной стороне, полностью погружена в корпус. Она оснащена улучшенной характеристикой оптики, способной собирать большее количество света и предотвращать размытие деталей изображения. Такая характеристика, позволяющая снимать безупречные фотографии даже при слабом освещении, называется апертурой F/1.7.

Пользоваться камерой тоже достаточно легко и интуитивно понятно. Комфортность пользования также обеспечивает «плавающая» кнопка спуска затвора, которую можно перемещать по всей длине дисплея так, как вам удобно.

Фронтальная камера Samsung Galaxy J5 позволяет снимать селфи, не уступающие сделанным на более дорогих аппаратах. Камера работает на улучшенной диафрагме F/1.9. Диафрагма является одним из наиболее художественных инструментов в фотографии, поскольку, регулируя значение именно диафрагмы и фокусируясь на нужном объекте, фотограф сам выбирает, на чем акцентировать внимание и подчеркнуть в фотографии. Диафрагма F/1.9. вместе с LED-вспышкой позволяет делать яркие и четкие фотографии с более точной детализацией даже в условиях недостаточной освещенности. Нужно особо подчеркнуть множество нужных функций новой фронтальной камеры. Одной из таких функций является PALM Selfie. Теперь нет необходимости «просить кого-то вас снять», сделать заветное фото можно самому, буквально за секунду. Не прикладывая особых усилий просто «покажите» камере ладонь и, она автоматически отреагирует на жест, как на команду «снять». Кроме того, если Вам хочется запечатлеть всю неповторимость пейзажа на Вашем селфи или снять коллективное фото дружной веселой компанией, с Samsung Galaxy J5 нет ничего легче. Будьте уверены с функцией широкоугольного (панорамного) селфи все Ваши друзья останутся в кадре. А при помощи новых возможностей ретуши фотографии отличное коллективное селфи получится с первого раза, а друзья останутся довольны. Так как новый смартфон обладает 16 ГБ внутренней памяти, места для Ваших фотографий будет достаточно, а при желании у Вас всегда есть возможность увеличить пространство хранения до 256 ГБ с помощью microSD карты памяти.

А чтобы Ваши фотографии могли видеть лишь избранные Вами близкие, на новом Galaxy J5, Samsung предусмотрен сканер отпечатка пальцев. Ваши данные всегда будут под надежной охраной даже в отпуске!

Улучшенный и стильный Samsung Galaxy J5(2017) - это отличный спутник в любом месте, где бы вы ни находились! Новую серию «J (2017)» можно приобрести в сети магазинов BakuElectronics, İrshadTelecom, KontaktHome, Maxi.az и Soliton.

*Внимание! При покупке смартфонов Samsung обязательно обратите внимание на голограмму подлинности.