Официальный курс маната к мировым валютам на 14 июля
2017-07-14 09:56 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 июля установлен на уровне 1,7022 и 1,9409 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.
|
Курсы валют и драгметаллов
|
14.07.17
|
1 доллар США
|
1 USD
|
1.7022
|
1 евро
|
1 EUR
|
1.9409
|
1 австралийский доллар
|
1 AUD
|
1.3175
|
1 аргентинский песо
|
1 ARS
|
0.1005
|
100 белорусских рублей
|
100 BYR
|
0.8641
|
1 бразильский реал
|
1 BRL
|
0.53
|
1 дирхам ОАЭ
|
1 AED
|
0.4634
|
1 южноафриканский ранд
|
1 ZAR
|
0.1288
|
100 южнокорейских вон
|
100 KRW
|
0.1499
|
1 чешская крона
|
1 CZK
|
0.0744
|
1 чилийский песо
|
1 CLP
|
0.2575
|
1 китайский юань
|
1 CNY
|
0.251
|
1 датская крона
|
1 DKK
|
0.261
|
1 грузинский лари
|
1 GEL
|
0.7089
|
1 гонконгский доллар
|
1 HKD
|
0.2179
|
1 индийская рупия
|
1 INR
|
0.0264
|
1 британский фунт стерлингов
|
1 GBP
|
2.205
|
100 индонезийских рупий
|
100 IDR
|
0.0128
|
100 иранских риалов
|
100 IRR
|
0.0047
|
1 шведская крона
|
1 SEK
|
0.2036
|
1 швейцарский франк
|
1 CHF
|
1.7602
|
1 израильский шекель
|
1 ILS
|
0.481
|
1 канадский доллар
|
1 CAD
|
1.3365
|
1 кувейтский динар
|
1 KWD
|
5.6118
|
1 казахский тенге
|
1 KZT
|
0.0052
|
1 киргизский сом
|
1 KGS
|
0.0246
|
100 ливанских фунтов
|
100 LBP
|
0.1129
|
1 малайзийский ринггит
|
1 MYR
|
0.3964
|
1 мексиканский песо
|
1 MXP
|
0.0961
|
1 молдавский лей
|
1 MDL
|
0.0942
|
1 египетский фунт
|
1 EGP
|
0.0948
|
1 норвежская крона
|
1 NOK
|
0.2062
|
100 узбекских сомов
|
100 UZS
|
0.0424
|
1 польский злотый
|
1 PLN
|
0.4594
|
1 российский рубль
|
1 RUB
|
0.0284
|
1 сингапурский доллар
|
1 SGD
|
1.2383
|
1 саудовский риал
|
1 SAR
|
0.4539
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
1 SDR
|
2.3649
|
1 турецкая лира
|
1 TRY
|
0.4767
|
1 тайваньский доллар
|
1 TWD
|
0.056
|
1 таджикский сомони
|
1 TJS
|
0.1939
|
1 новый туркменский манат
|
1 TMM
|
0.4871
|
1 украинская гривна
|
1 UAH
|
0.0654
|
100 японских иен
|
100 JPY
|
1.5005
|
1 новозеландский доллар
|
1 NZD
|
1.2458
|
Золото (1 унция)
|
1 XAU
|
2074.8116
|
Серебро (1 унция)
|
1 XAG
|
26.5884
|
Платина (1 унция)
|
1 XPT
|
1555.8108
|
Палладий (1 унция)
|
1 XPD
|
1479.2118
(Автор: Максим Цурков)