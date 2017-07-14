Официальный курс маната к мировым валютам на 14 июля

2017-07-14 09:56 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 июля установлен на уровне 1,7022 и 1,9409 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют и драгметаллов 14.07.17 1 доллар США 1 USD 1.7022 1 евро 1 EUR 1.9409 1 австралийский доллар 1 AUD 1.3175 1 аргентинский песо 1 ARS 0.1005 100 белорусских рублей 100 BYR 0.8641 1 бразильский реал 1 BRL 0.53 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.4634 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.1288 100 южнокорейских вон 100 KRW 0.1499 1 чешская крона 1 CZK 0.0744 1 чилийский песо 1 CLP 0.2575 1 китайский юань 1 CNY 0.251 1 датская крона 1 DKK 0.261 1 грузинский лари 1 GEL 0.7089 1 гонконгский доллар 1 HKD 0.2179 1 индийская рупия 1 INR 0.0264 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2.205 100 индонезийских рупий 100 IDR 0.0128 100 иранских риалов 100 IRR 0.0047 1 шведская крона 1 SEK 0.2036 1 швейцарский франк 1 CHF 1.7602 1 израильский шекель 1 ILS 0.481 1 канадский доллар 1 CAD 1.3365 1 кувейтский динар 1 KWD 5.6118 1 казахский тенге 1 KZT 0.0052 1 киргизский сом 1 KGS 0.0246 100 ливанских фунтов 100 LBP 0.1129 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.3964 1 мексиканский песо 1 MXP 0.0961 1 молдавский лей 1 MDL 0.0942 1 египетский фунт 1 EGP 0.0948 1 норвежская крона 1 NOK 0.2062 100 узбекских сомов 100 UZS 0.0424 1 польский злотый 1 PLN 0.4594 1 российский рубль 1 RUB 0.0284 1 сингапурский доллар 1 SGD 1.2383 1 саудовский риал 1 SAR 0.4539 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2.3649 1 турецкая лира 1 TRY 0.4767 1 тайваньский доллар 1 TWD 0.056 1 таджикский сомони 1 TJS 0.1939 1 новый туркменский манат 1 TMM 0.4871 1 украинская гривна 1 UAH 0.0654 100 японских иен 100 JPY 1.5005 1 новозеландский доллар 1 NZD 1.2458 Золото (1 унция) 1 XAU 2074.8116 Серебро (1 унция) 1 XAG 26.5884 Платина (1 унция) 1 XPT 1555.8108 Палладий (1 унция) 1 XPD 1479.2118

(Автор: Максим Цурков)