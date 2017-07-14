В Азербайджане повесился председатель муниципалитета

2017-07-14 10:03 | www.apa.az | 4

Как сообщает местное бюро АПА, тело председателя муниципалитета села Гохмуг Шекинского района Рустамова Фатали Лютфали оглу (1971 г.р.) было обнаружено в подвешенном состоянии в старой постройке на территории села. Ф.Рустамов был женат, от брака имеет двоих детей.

Причины суицида пока неизвестны.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджанской Республики, ведется расследование.