Российскую семью в Турции задержали при попытке нелегально попасть в Сирию

2017-07-14 10:05 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на Лента.ру, семью отправили в миграционную тюрьму в городе Антакья по обвинению в намерении присоединиться к радикальным группировкам.

Родственники задержанных их разыскивают около месяца. Поиски организовал Сергей Уханов, бывший муж Светланы, которая обманом увезла с собой их общего ребенка.

По их словам, в середине июня Светлана со своим гражданским мужем и двумя детьми поехала на отдых в Анкару, где живет ее двоюродная сестра. Однако прибыли они не в Анкару, а в Стамбул, после чего связь с ними была потеряна.

Как отмечают родственники, Светлана в последнее время сильно изменилась. Она приняла ислам, увлеклась радикальными течениями религии, что и привело к разрыву отношений с мужем.

Сергею Уханову удалось выяснить, что Светлану задержали при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами, оттуда выдворили в Стамбул. Из Стамбула Светлана с Евгением и дочерьми якобы попыталась выехать в Баку.

«7 июля мы в аэропорту увидели группу людей, среди которых была наша внучка. Моя супруга подбежала и схватила внучку сразу на руки. Светина мама попыталась отвести в сторону Свету, чтобы с ней поговорить. Однако ребенка у нас сразу отняли», - рассказал Валерий Уханов, отец Сергея.

Светлана отказывалась возвращаться в Россию, говоря, что там ее сразу арестуют. Затем девушку и вместе с детьми и гражданским мужем, по словам Валерия, забрали сотрудники турецкой полиции и увели в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что семью той же ночью отправили в город Антакья на юге страны, недалеко от сирийской границы. Туда прилетел бывший муж Светланы и ее мама, чтобы попытаться забрать девочку. Однако турецкие власти утверждают, что ребенок хочет оставаться с матерью.

Ранее сообщалось, что российское посольство обратилось в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли россияне на территории страны. В случае принятия решения о депортации дипломаты просили депортировать их на территорию России.

Напомним, 4 июня 2015 года при попытке незаконно пересечь турецко-сирийскую границу была задержана российская студентка Варвара Караулова, впоследствии сменившая имя и фамилию и ставшая по документам Александрой Ивановой. Вместе с ней под стражу были взяты еще 13 граждан России, собиравшихся примкнуть к террористам. Девушка заявила, что ехала в Сирию к возлюбленному и не намеревалась участвовать в джихаде. В декабре 2016 года Московский окружной военный суд приговорил ее к 4,5 годам колонии.