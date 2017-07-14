ЕС подал в суд на Польшу

2017-07-14 10:20 | www.oxu.az | 4

Европейская комиссия потребовала от властей Польши немедленно прекратить вырубку в Беловежской пуще и обратилась в Европейский суд с просьбой обязать Варшаву выполнить это требование, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

В прошлом году правительство Польши втрое увеличило квоты на вырубку деревьев в реликтовом лесу, мотивируя свое решение необходимостью борьбы с нашествием жука-короеда.

Экологи и поддерживающие их ЮНЕСКО и Евросоюз считают, что экосистема леса способна сама регулировать популяцию жуков, а изъятие из пущи мертвых деревьев лишает важных элементов среды обитания целый ряд видов животных и растений, находящихся под угрозой вымирания.

Если суд признает Польшу нарушителем европейского природоохранного законодательства, он накажет страну разорительными ежедневными штрафами.

Однако иск Еврокомиссии касается лишь одного участка пущи, а правительство разрешило рубить еще на двух участках и может еще увеличить лимиты вырубки.

Н.О.