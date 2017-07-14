Казахстан никак не связывает нагорно-карабахский конфликт с ОДКБ - посол в Армении

2017-07-14 10:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ Конфликт вокруг Нагорного Карабаха не связан с ОДКБ и должен решаться в соответствии с международным правом путем переговоров, сказал в интервью Sputnik Армения Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев.

"Казахстанская позиция такова – мы выводим за скобки проблему Нагорного Карабаха и никак не связываем с Организацией, потому что это региональный конфликт, который нужно решать в соответствии с международным правом", — сказал Уразаев.

По его словам, позиция Казахстана давно известна. Страна выступает за то, чтобы вопрос решался путем переговоров.

"Я могу лишь призвать стороны решать вопрос мирным путем", — подчеркнул Уразаев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева )