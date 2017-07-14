На автомагистрали Баку-Газах столкнулись легковой и грузовой автомобили, есть погибший

2017-07-14 10:27 | www.apa.az | 5

Как сообщает местное бюро АПА, авария была зарегистрирована минувшей ночью на основной автомагистрали Баку-Газах на территории села Анвер Мамедханлы Уджарского района. Легковой автомобиль марки «ВАЗ 21099», за рулем которого находился житель села Гараджаллы Уджарского района Исаев Рази Зульфугар оглу (1993 г.р.), столкнулся с грузовиком «КамАЗ». В результате ДТП водитель легкового автомобиля Р.Исаев скончался на месте.

По факту в следственном отделе Главного государственного управления дорожной полиции ведется расследование.