Выбери свою модель с Digital Inverter Compressor от Samsung

2017-07-14 10:30 | www.oxu.az | 4

Трудно представить современный дом без холодильника. Он неустанно трудится 24 часа в сутки 7 дней в неделю, без отдыха и выходных. Поэтому правильно выбранный холодильник – это гордость любой хозяйки, к покупке которого обычно готовятся тщательно, перечитывая всю имеющуюся информацию.

Так, компания Samsung предлагает широкий выбор современных холодильников на любой вкус. Такое разнообразие формы, функций и доступности никого не оставит равнодушным. Одно из последних нововведений в холодильниках Samsung – это инверторный компрессор Digital Inverter Compressor. Принцип работы инверторных компрессоров отличается от привычных нам линейных. Digital Inverter Compressor работает постоянно, однако при этом изменяется его мощность. При подключении холодильника к электросети она максимальная. Затем в камере достигается нужная температура, после чего компрессор начинает работать на небольшой мощности, поддерживая необходимый уровень охлаждения.

Если вы, например, открываете дверь холодильника и в него попадает теплый воздух, интенсивность работы компрессора на некоторое время возрастает. В обычных холодильниках, компрессор работает до тех пор, пока температура в камере не достигнет нижней заданной границы, а затем отключается. Пока компрессор не работает, температура постепенно повышается до тех пор, пока не достигнет максимума, тогда компрессор снова начинает работать и цикл повторяется. Основными преимуществами холодильников Samsung с Digital Inverter Compressor являются:

• Поддержание постоянной температуры в камере, нет постоянных перепадов, свойственных для холодильников с обычными компрессорами, что благоприятно сказывается на качестве и сроках хранения продуктов.

• Инверторные компрессоры имеют высокий класс энергоэффективности, позволяющий существенно снизить энергопотребление холодильника. Как итог вы экономите на счетах за свет.

• Дополнительный плюс Digital Inverter Compressor — это долговечность, они не отключаются / включаются постоянно, как обычные компрессоры и не работают все время на полную мощность, то есть нагрузка на компрессор более низкая.

• Еще одно преимущество инверторных компрессоров Samsung — это пониженный уровень шума, который составляет всего 38,5 дБ (на 10% ниже по сравнению с обычными компрессорами)

Также холодильники Samsung достаточно вместительные и имеют удобное «умное» хранение. Объемные карманы для хранения на двери холодильника помогут сэкономить место на полках. В некоторых моделях даже предусмотрены складная полка для моментального увеличения пространства и полка для горизонтального хранения напитков. Так же имеется выдвижная полка Easy Slide, с помощью которой можно достать любой продукт как бы далеко он не находился.

Для любителей технологичных решений также существует модельный ряд с дисплеями, посредством которых можно регулировать функции холодильника, например, настраивать нужную температуру. В «арсенале» имеются даже модели с полностью систематизированным дисплеем, на котором даже можно оставить заметки и напоминалки. На некоторых моделях есть и специальная LED подцветка, так что даже в темноте вы сможете легко «найти» холодильник.

Холодильники Samsung - это не только совершенство инноваций и стиля, так же это возможность выбирать в широком ценовом диапазоне. Вам остается только подобрать холодильник, соответствующий Вашим требованиям!

Более подробную информацию о холодильниках Samsung с Digital Inverter Compressor можно получить в сети магазинов: Baku Eectrornics, Kontakt Home, Maxi.az и Optimal.