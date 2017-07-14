Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии Дней культуры Азербайджана в Каннах (ФОТО)

2017-07-14 10:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - При организации Фонда Гейдара Алиева 13 июля во французском городе Канны начались Дни культуры Азербайджана.

В рамках Дней культуры в здании выставочного павильона “Gare Maritime” в Каннах состоялась церемония открытия выставки «Тогрул Нариманбеков: мелодия цветов».

В церемонии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Помощник Первого вице-президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, выступая на мероприятии, отметил важность организуемых Фондом в различных странах и направленных на воспевание Азербайджана подобных проектов с точки зрения представления истории и культуры страны, доведения до мира реалий об Азербайджане.

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