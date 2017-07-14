Армяне нарушили перемирие 120 раз

2017-07-14 10:36 | www.oxu.az | 3

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и 82 миллиметровые минометы (4 снаряда), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 120 раз.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт министерства обороны, с позиций, расположенных в селах Шаваршаван Ноемберянского района, Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, были обстреляны позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Фарахли, Гушчу Айрым, Гызылгаджилы, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агдам, Коханеби, Мунджуглу Товузского района, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.



Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Гервенд, Джавахирли, Гарагашлы, Кенгерли, Сарыджалы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

З.Г.