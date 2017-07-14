В Гейчае автомобиль насмерть сбил пешехода

2017-07-14 10:42 | www.apa.az | 5

В Гейчайском районе произошла авария со смертельным исходом.

Как сообщает местное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано на улице Низами города Гейчай. Легковой автомобиль марки ВАЗ «2107» (10-SA-034), за рулем которого находился житель района Сафар Латифов, сбил переходившего дорогу жителя города Гейчай Мирзалиева Мехмана Маариф оглу (1971 г.р.).

Получивший различные телесные травмы Мехман Мирзалиев скончался по дороге в Центральную больницу Гейчайского района.

По факту в отделе полиции Гейчайского района ведется расследование.