В Киргизии 25 человек заявили о намерении баллотироваться в президенты

2017-07-14 10:50 | www.oxu.az | 3

Уже 25 желающих принять участие в президентской гонке в Киргизии подали официальные заявления в ЦИК для регистрации в качестве кандидатов.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила РИА Новости в пятницу представитель пресс-службы Центральной комиссии по выборам и проведению референдума страны.

Президентские выборы в Киргизии назначены на 15 октября, выдвижение кандидатов началось 15 июня. Согласно конституции Киргизии, президент страны избирается на один шестилетний срок. Один человек может только один раз в жизни занимать высокий пост. Покидающий пост президент Алмазбек Атамбаев неоднократно заявлял, что не намерен готовить себе преемника.

«По данным на сегодняшний день, поступило 21 заявление от граждан Кыргызской Республики о самовыдвижении кандидатами на должность президента, а также четыре решения политических партий о выдвижении кандидатов, в том числе от политических партий «Ак-Шумкар», «Онугуу-Прогресс», «Адам укугу». Накануне поступило заявление от партии «Бүтүн Кыргызстан» о выдвижении Адахана Мадумарова», - сообщила она.

Также за последние сутки в ЦИК с заявлением о выдвижении своей кандидатуры обратился Нусрет Муса-Оглы Мамедов, президент Фонда поддержки политики тюркоязычных государств.

Всем претендентам на главный пост страны необходимо не позднее 26 августа собрать 30 тысяч подписей населения в свою поддержку и внести на расчетный счет ЦИК избирательный залог в размере 1 миллиона сомов (около 15 тысяч долларов), а также пройти тест на знание государственного языка.

Во время предыдущих президентских выборов в Киргизии в 2011 году на пост главы государства претендовали 83 человека, однако официальные мандаты кандидата в президенты получили только 23 участника гонки.

Н.О.