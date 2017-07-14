Лейла Алиева приняла участие в открытии Дней культуры Азербайджана в Каннах – ФОТО
2017-07-14 10:57 | www.oxu.az | 3
При организации Фонда Гейдара Алиева 13 июля во французском городе Канны начались Дни культуры Азербайджана.
Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Trend.
В рамках Дней культуры в здании выставочного павильона “Gare Maritime” в Каннах состоялась церемония открытия выставки «Тогрул Нариманбеков: мелодия красок».
В церемонии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.
Помощник Первого вице-президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, выступая на мероприятии, отметил важность организуемых Фондом в различных странах и направленных на воспевание Азербайджана подобных проектов с точки зрения представления истории и культуры страны, доведения до мира реалий об Азербайджане.