Лейла Алиева приняла участие в открытии Дней культуры Азербайджана в Каннах – ФОТО

2017-07-14 10:57 | www.oxu.az | 3

При организации Фонда Гейдара Алиева 13 июля во французском городе Канны начались Дни культуры Азербайджана.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Trend.

В рамках Дней культуры в здании выставочного павильона “Gare Maritime” в Каннах состоялась церемония открытия выставки «Тогрул Нариманбеков: мелодия красок».

В церемонии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Помощник Первого вице-президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, выступая на мероприятии, отметил важность организуемых Фондом в различных странах и направленных на воспевание Азербайджана подобных проектов с точки зрения представления истории и культуры страны, доведения до мира реалий об Азербайджане.

A.C.

