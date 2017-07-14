Украина построит для Казахстана самолет Ан-74

2017-07-14 10:59 | www.trend.az | 4

Харьковский авиазавод выпустит самолет Ан-74 для Казахстана. Об этом заявил генеральный директор авиазавода Александр Кривоконь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Status Quo.

По словам директора, за самолет заказчик уже выплатил 15 млн. долларов, но машину еще не получил.

Кривоконь рассказал, что встречался с представителями недавно созданного Министерства военной промышленности Казахстана.

«Мы доработали контракт и договорились, что производство самолета пойдет по давальческой схеме, при этом гарантом достройки выступит «Укрспецэкспорт». Ожидается, что СНБО в Казахстане выделит под контракт деньги на следующий год. Сборку начнем с конца лета, а в сентябре 2018 года планируется выпустить машину. Затем ожидаются заказы еще на четыре машины для Казахстана», - отметил Кривоконь.

Он также подчеркнул, что на заводе есть два еще два Ан-140.

«Если не получится их продать, планируем достроить их с помощью отечественного перевозчика и запустить их в рейсы», - заявил А.Кривоконь.