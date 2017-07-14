Посол: «Вопрос в связи с ВАК никак не повлияет на российско-азербайджанские отношения»

2017-07-14 11:06 | www.apa.az | 5

Посол России в Азербайджане Владимир Дорохин выразил отношение к ликвидации Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК).

Как сообщает АПА, посол отметил, что российско-азербайджанские отношения очень ценные.

По словам В.Дорохина, все организации должны вести деятельность в соответствии с законами страны, в которой они действуют.

«Я поддерживаю эту позицию. ВАК было направлено письмо из Минюста, которое осталось без ответа. Вопрос в связи с ВАК никак не повлияет на наши отношения. Следует развивать отношения между Россией и Азербайджаном», - добавил он.