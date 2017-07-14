Управление здравоохранения Сумгаита: Женщина скончалась после родов от кровотечения - ОБНОВЛЕНО

2017-07-14 11:25 | www.apa.az | 4

Как сообщил АПА глава управления Нариман Бахшалиев, Алиева Гюльсум Расим гызы поступила в Родильный дом № 2 города Сумгаит 11 июля: «Это были третьи роды женщины. Г.Алиева родила девочку весом 3 кг. 200 г. После родов у пациентки началось кровотечение. В связи с тем, что кровотечение остановить не удалось, женщину прооперировали, сделали переливание крови. Однако несмотря на принятые меры, высокую свертываемость крови после операции предотвратить не удалось. Точные причины смерти станут известны после заключения экспертизы».

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10:22

В Сумгаите женщина скончалась после родов.

Как сообщили АПА в Родительном доме № 2 города Сумгаит, состояние Гюльмамедовой Гюльсум Рамиль гызы после родов внезапно ухудшилось, несмотря на принятые меры женщина скончалась.

В Министерстве здравоохранения заявили, что после проведения соответствующего расследования будет предоставлена дополнительная информация.