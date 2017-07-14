Госнефтекомпания прокомментировала отравление на SOCAR STAR - ОБНОВЛЕНО

2017-07-14 11:27 | www.apa.az | 5

Госнефтекомпания прокомментировала массовое отравление, произошедшее на нефтеперерабатывающем заводе SOCAR STAR.

Как сообщил АПА-Экономикс руководитель пресс-службы и департамента по связям с общественностью Низамеддин Гулиев, пока рано говорить о том, произошло отравление от пищи или нет. «В результате отравления 2 работника помещены в больницу, около 300 сотрудников получают медпомощь. Выясняется, было ли отравление от пищи. Так, образцы пищи отправлены в лабораторию».

Н.Гулиев отметил, что на территории нефтеперерабатывающего завода STAR действуют сотни компаний-подрядчиков, и данный инцидент произошел на территории одной из них. «У этого подрядчика есть соглашение с одной кейтеринговой компанией, которая в рамках сотрудничества обеспечивает работников бесплатным питанием. Другими словами, вопрос не связан с SOCAR или STAR».

*** 08:31

На нефтеперерабатывающем заводе STAR азербайджанской компании SOCAR произошло массовое отравление.

Как передает APA-Economics со ссылкой на Aliağa Ekspress, около 1500 работников подрядных компаний Gemond, Tekfen и İlk İnşaat отравились едой во время обеда в заводской столовой. Рабочие утверждают, что причиной отравления стало некачественное мясо. О проблеме проинформированы руководство завода и компании-подрядчика. Рабочие жалуются на отсутствие каких-либо мер со стороны руководства.

Часть рабочих решила объявить бойкот обедам.

В SOCAR-е подтвердили инцидент, но отметили, что цифры относительно численности отравившихся, значительно завышены: «По нашим официальным данным, медпомощь оказана 346 рабочим. Руководство завода обсудил инцидент с фирмой-поставщиком еды. Образцы блюд направлены на экспертизу, о заключении которой общественность будет поставлена в известность».