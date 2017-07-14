Google в битве за налоги – ВИДЕО

2017-07-14 11:12 | www.oxu.az | 5

Google заплатит за все.

Правительство Франции собирается подать апелляцию на решение Парижского административного суда. Он постановил освободить корпорацию от более чем одного миллиарда евро налогов, которые не были оплачены с 2005 по 2010 годы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на euronews.com, речь идет о двух налогах – корпоративном и НДС. Суд счёл неоспоримым тот факт, что все операции корпорации осуществлялись дочерним предприятием, которое было зарегистрировано в Ирландии.

«Я думаю, что это скорее поражение Европы, чем победа Гугл, - комментирует решение суда экономический аналитик Грейг Оанда. - Нужно помнить, что бухгалтерский баланс корпорации необычайно солиден. И в глобальном смысле о большом ущербе речи быть не могло».

За деятельность корпорации в Европе отвечает Google Ireland Limited, налоги в Ирландии существенно ниже чем во Франции, к примеру в 2015 они в общей сложности составили около семи миллионов евро.

С.С.

