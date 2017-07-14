Анар Алакбаров: Терроризм – преступление против человечества, независимо от того, где он совершается

2017-07-14 11:43 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Терроризм – преступление против всего человечества, независимо от того, где он совершается. Об этом помощник Первого вице-президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров сказал на церемонии официального открытия Дней культуры Азербайджана, проводимых в городе Канны.



Коснувшись совершения ужасного теракта, приведшего к гибели большого количества людей в Ницце 14 июля прошлого года, Анар Алакбаров отметил, что Азербайджан хорошо понимает из пережитого, что такое терроризм, горечь и боль гибели безвинных людей.

"Армянская армия постоянно совершает провокации против мирного населения, проживающего на прифронтовых территориях Азербайджана. Десять дней назад, в результате обстрела села Алханлы Физулинского района Азербайджана, был убит двухлетний ребенок – Захра Гулиева", - сказал Анар Алакбаров.

По его словам, Азербайджан - глашатай мира и безопасности в мире, и занимает принципиальную позицию против расовой, национальной, религиозной дискриминации.

"Наше государство решительно осуждает любые проявления терроризма, ставшего ужасной бедой для мира. Мы верим, что все народы, мобилизовав свои силы, будут успешны в пресечении терроризма сделавшего целью невинных людей, являющегося угрозой человеческой безопасности, демократическим ценностям, правам и свободам граждан", - сказал Анар Алакбаров.