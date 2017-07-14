В Казахстане планируют установить симфонический рекорд ЭКСПО-2017

2017-07-14 11:48 | www.trend.az | 4

Министерство культуры и спорта РК и всемирно известный дирижер Алан Бурибаев представляют уникальный проект: 1200 музыкантов впервые под открытым небом исполнят знаменитую симфонию №8 выдающегося австрийского композитора Густава Малера.

Казахстанская премьера состоится 22 июля на площадке перед Дворцом мира и согласия в рамках культурной программы ЭКСПО-2017, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Дирижером-постановщиком этого уникального проекта выступает один из самых востребованных маэстро в мире, главный дирижер «Астана Опера» Алан Бурибаев. В марте текущего года заслуженный деятель РК Алан Бурибаев с большим успехом представил в Астане премьеру симфонии №2 «Симфония Воскресения» Г. Малера вместе с коллективом симфонического оркестра, хора и ведущих солистов родного театра «Астана Опера».

«Симфония №8 - одно из произведений, которые я бы взял с собой на необитаемый остров, где бы постоянно слушал эту необыкновенно красивую музыку», - отметил Алан Бурибаев..

Интересный факт: во время премьеры в сентябре 1910 года в Европе тоже проходила выставка «ЭКСПО». Именно тогда было впервые использовано название «Симфония тысячи участников», по количеству исполнителей.

«Воплощение такого колоссального проекта - достаточно сложный вызов для любого коллектива. Я очень много репетирую, сначала переезжая от одного коллектива к другому, перед тем как объединить их в один большой хор и оркестр. Идея единения, братства, всеобщей любви, актуальная во все времена, стала двигателем этого невероятного замысла, тем более, что главная мысль этой симфонии тоже заключается в том, что вся наша вселенная создана из любви. Премьера будет действительно уникальным событием, аналогов которому нет нигде в мире», - считает знаменитый дирижер.