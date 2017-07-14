Президент Азербайджана утвердил Госпрограмму по развитию сельскохозяйственной кооперации

2017-07-14 11:30 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Госпрограммы по развитию сельскохозяйственной кооперации в Азербайджане на 2017-2022 годы».

Как передает АПА-Экономикс, Министерству сельского хозяйства поручено обеспечить создание структурных подразделений, занимающихся вопросами развития сельскохозяйственной кооперации; осуществить системные и комплексные меры с учетом опыта стран, достигших успехов в сфере деятельности сельскохозяйственных кооперативов; обеспечить подготовку образцовых уставов сельскохозяйственных кооперативов и их союзов.

Администрация президента должна осуществить общий контроль исполнения Госпрограммы, а Кабмин должен решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.