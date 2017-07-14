При организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева в Каннах стартовали Дни азербайджанской культуры

2017-07-14 11:33 | www.apa.az | 3

13 июля во французском городе Канны состоялось открытие Дней азербайджанской культуры, организованных Фондом Гейдара Алиева.





Как сообщили АПА в Фонде, в рамках Дней культуры в здании выставочного павильона Gare Maritime состоялась церемония открытия выставки «Тогрул Нариманбеков: мелодия красок». В церемонии приняла участие вице-президент Фонда Лейла Алиева.

На мероприятии выступил помощник первого вице-президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекберов. По его словам, организованные Фондом в различных странах мира подобные мероприятия очень важны с точки зрения ознакомления людей с нашей историей, культурой, а также доведения до сведения мировой общественности реалий об Азербайджане.

Заместитель мэра города Канны Франк Шикли отметил, что проведение в этом городе Дней азербайджанской культуры стало традицией. Ф.Ширкли еще раз напомнил о хартии дружбы и сотрудничества, подписанной между Габалой и Каннами.

Председатель ассоциации друзей Азербайджана во Франции Жан-Франсуа Мансель высоко оценил проводимые в нашей стране международные мероприятия.

Он напомнил, что они обратились к президенту Франции в связи с гибелью маленькой Захры в результате армянской провокации 4 июля и призвали его мобилизовать все усилия для восстановления мира.