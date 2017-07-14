Nar заложил бомбу замедленного действия

2017-07-14 11:25 | www.oxu.az | 4

В наши дни все, начиная от отцов семейств до молодых студентов, ищут возможность сэкономить. И в первую очередь в своем бюджете обычно «режут» расходную часть под названием мобильный телефон. Вот, к примеру, один из операторов мобильной сети ежемесячно получает от нашей семьи приблизительно 100 манатов. Мне как главному спонсору семьи эта сумма кажется очень большой, но, к сожалению, пока сэкономить не могу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, периодически мобильные операторы объявляют о различных кампаниях, но честно говоря, они, во-первых, кажутся мне очень сложными, а во-вторых, присоединившись к ним, по моим подсчетам можно было сэкономить лишь пару манатов, которые погоду в доме не делают.

Но вот на днях я увидел объявление от компании Nar. Увидел и решил¸ что это ошибка, мол, не может быть такого. Позвонил и уточнил, оказалось действительно, в честь своего 10-летия Nar проводит кампанию – пригласив кого-то в Nar, каждый раз в течение 5 месяцев вы получаете на свой баланс столько же денег, сколько загрузил на свой баланс ваш друг. Причем число таких друзей может быть 5 человек! Вдобавок приглашенный вами человек может сформировать свою пятерку и получать от них свои бонусы. Просто, какой-то потребительский рай, получается.

И тут меня осенило. Nar в порыве своей щедрости, наверное, до конца не понял, что он делает. Посудите сами. Я ежемесячно плачу за членов своей семьи – пятерых человек 100 манатов. Присоединяю их к кампании, и эти ежемесячные 100 манатов возвращаются мне на баланс. То есть фактически я экономлю при помощи этой кампании реальные деньги. Эти деньги могут быть использованы для межсетевых звонков и смс с Nar на Nar. Фактически предложение Nar - идеальный вариант сэкономить для любой среднестатистической семьи.

С кем мы чаще всего говорим по телефону? Во-первых, конечно же, с членами семьи. Фактически Nar дает возможность осуществлять эти переговоры задарма. Во-вторых, с друзьями, коллегами по работе и т.д. Вот тут-то, на мой взгляд, компания все до конца не учла. У каждого из нас есть 5 друзей, с которыми мы чаще всего общаемся и самое главное, которые ежемесячно тратят на телефон большие суммы. Привлекая их в Nar, я получаю возможность ежемесячно пополнять свой баланс за их счет.

И наконец, мне кажется Nar не приняло во внимание эффект социальных сетей. Любой человек при помощи того же самого фейсбука может создать группу из 5-и человек, каждый член которой создаст свою группу и так до бесконечности. И все в течение 5 месяцев будут получать в подарок деньги на свой баланс. Так в выигрыше останутся все пользователи Nar и люди, которые присоединились к этой кампании.

Тут у меня возникло смутное подозрение на счет того, что это просто кампания ради красивого PR хода. В реальности присоединиться к кампании будет очень сложно, будут требовать удостоверение личности и справку с места жительства. Вот я и решил проверить - пригласил в Nar свою семью. Все члены моей семьи, как новые абоненты, отправили на короткий номер 7774 мой номер телефона, и я получил sms о том, что мы присоединились к кампании. И все! Теперь мы всей семьей продолжаем распространять свою сеть на родственников, надо это делать быстрее, а то вдруг Nar передумает.