Анар Алекберов: «Терроризм является преступлением вне зависимости от того, где он распространяется»

2017-07-14 11:55 | www.apa.az | 3

«Терроризм является преступлением против человечества вне зависимости от того, где он распространяется».

Как сообщает АПА, об этом на официальной церемонии открытия Дней азербайджанской культуры в Каннах заявил помощник первого вице-президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекберов.

А.Алекберов напомнил о теракте, который был совершен 14 июля прошлого года в городе Ницца, в результате чего погибло много людей. По его словам, Азербайджану хорошо знакома боль в связи со смертью невинных людей от рук террористов, потому что сам пережил все это.

«ВС Армении периодически совершают провокации в отношении мирного азербайджанского населения, проживающего в прифронтовой зоне. 10 дней назад в результате обстрела физулинского села Алханлы была убита 2-летняя Захра», - сказал А.Алекберов.

По его словам, Азербайджан является глашатаем мира и безопасности, наша страна занимает принципиальную позицию против расовой, национальной и религиозной дискриминации: «Наше государство решительно осуждает все проявления терроризма, который превратился в страшную беду для всего мира. Мы верим, что все народы, мобилизуя силы, смогут остановить терроризм, который представляет угрозу безопасности, демократическим ценностям, правам и свободам человека».