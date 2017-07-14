Посол Казахстана: Нагорно-карабахский конфликт не связан с ОДКБ

2017-07-14 11:36 | www.oxu.az | 3

«Конфликт вокруг Нагорного Карабаха не связан с ОДКБ и должен решаться в соответствии с международным правом путем переговоров».

Как передает Oxu.Az, об этом сказал в интервью Sputnik Армения чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев.

«Казахстанская позиция такова: мы выводим за скобки проблему Нагорного Карабаха и никак не связываем с организацией, потому что это региональный конфликт, который нужно решать в соответствии с международным правом», - сказал Уразаев.

По его словам, позиция Казахстана давно известна. Страна выступает за то, чтобы вопрос решался путем переговоров.

«Я могу лишь призвать стороны решать вопрос мирным путем», - подчеркнул Уразаев.

Н.О.