К программе самозанятости в Азербайджане привлечено 1400 человек - министр (ФОТО)

2017-07-14 11:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - К программе самозанятости в Азербайджане на сегодня привлечено 1400 человек, сказал в пятницу министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов в рамках своего выступления на мероприятии, посвященном итогам журналистского конкурса на тему "Самозанятость: создай свою занятость и получи семейный бизнес".

"В рамках программы было определено 1400 человек, прошедших соответствующие тренинги и чьи бизнес-планы были признаны успешными. Из них 322 человека - женщины, 303 - юноши. С февраля стартовал процесс обеспечения данных лиц активами, которыми на сегодняшний день уже наделены 810 человек. Процесс выдачи активов планируется завершить в следующем месяце", - сказал Муслимов.

Напомним, что данный проект также был отмечен Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как отметил накануне глава государства в своем выступлении на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первой половине 2017 года и предстоящим задачам, данный проект имеет очень большие перспективы.

"Государство уже оказывает финансовую поддержку многим семьям и даются рекомендации о том, как построить свой семейный бизнес, чтобы они не нуждались в адресной государственной социальной помощи, сами создали для себя хорошие условия. В этом направлении были внесены соответствующие изменения и в законодательство. В результате этих изменений со следующего года будут созданы собственные средства Министерства труда и социальной защиты населения, и благодаря этим средствам мы сможем охватить программой самозанятости тысячи семей. Считаю, что на первом этапе ежегодно 5-10 тысяч семей должны получать от государства эту поддержку. Если у министерства не хватит на это средств, пусть обратятся, я выделю дополнительные средства. Таким образом, если мы ежегодно будем охватывать 5-10 тысяч семей, то безработица, находящаяся на уровне 5-6 процентов, будет устранена и необходимости в адресной помощи не будет", - отметил глава государства.

(Автор: Анвар Мамедов)