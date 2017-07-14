Президент Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по развитию сельскохозяйственной кооперации в Азербайджане
2017-07-14 12:04 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об утверждении «Государственной программы по развитию сельскохозяйственной кооперации на 2017-2022 годы в Азербайджане».
Данным распоряжением министерству сельского хозяйства поручено в пределах численности сотрудников аппарата обеспечить создание структурного подразделения, которое будет заниматься вопросами развития сельскохозяйственной кооперации;
осуществлять системные и комплексные меры с учетом опыта стран, добившихся успешных результатов в сфере деятельности сельскохозяйственных кооперативов;
подготовить образцовые уставы сельскохозяйственных кооперативов и их союзов;
координировать осуществление мер, предусмотренных Государственной программой, утвержденной этим распоряжением;
дважды в год информировать Президента Азербайджана о ходе выполнения Государственной программы.
Администрация Президента Азербайджана будет осуществлять общий контроль над реализацией Государственной программы.
Кабинету министров поручено решить вопросы, исходящие из этого распоряжения.
С текстом программы можно ознакомиться по следующей ссылке.