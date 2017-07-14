Посол России: В Азербайджане созданы все условия для сохранения культуры и языка нацменьшинств

2017-07-14 12:00 | www.oxu.az | 4

«В Азербайджане существуют правовые рамки для сохранения всеми живущими здесь народами своего языка и культуры».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, об этом сказал в пятницу на страновой конференции общественных объединений российских соотечественников в Азербайджане посол России в стране Владимир Дорохин.

Он отметил, что в отличие от многих других стран, в Азербайджане русский язык не сталкивается с дискриминацией, широко используется, и такое отношение очень ценно.

При этом, по словам дипломата, русские граждане Азербайджана остаются его патриотами.

Дорохин напомнил, что в Азербайджане живет самая большая русская община на Кавказе.

Посол отметил, что сегодня против России ведется информационная война и страна, как никогда, нуждается в поддержке.

«Россия - большая и сильная страна, но любой голос поддержки для нас ценен и дорог. Поэтому мы очень благодарны Азербайджану», - сказал он.

Дорохин также отметил, что Россия проводит большую работу для поддержки своих соотечественников в Азербайджане.

По его словам, Азербайджан - это оазис для русского языка и культуры.

Он отметил, что в 2016 году 202 азербайджанских студента получили стипендии для получения образования в России от правительства РФ. Данных за 2017 год, по словам посла, пока нет, но Россия является одной из самых популярных стран для получения образования среди азербайджанских студентов.

Дорохин также сообщил, что посольство России поддерживает ветеранов Великой Отечественной войны, и представители Азербайджана при поддержке посольства регулярно принимают участие в форумах российских соотечественников в разных странах.

Н.О.