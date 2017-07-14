ИГ уже нет на территории Ирака, остались небольшие группы - посольство Ирака (версия 2)

2017-07-14 12:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - "Исламского государства" (ИГ) уже нет на территории Ирака, остались небольшие группы, конец которым наступит в ближайшее время, сказал в пятницу на брифинге временный поверенный в делах Ирака в Азербайджане Фадхиль Авад Жебур Аль-Шувайли.

«Мы положили конец черному террору в нашей стране. Конец деспотизму ИГ в Мосуле пришел в результате сплочения всего народа Ирака», - сказал дипломат на брифинге по случаю освобождения Мосула от ИГ.

"В этой борьбе иракцам помогли некоторые страны, поэтому это не только наша победа, но и их победа тоже", - сказал он.

По словам дипломата, дальнейшие шаги направлены на возвращение беженцев и восстановление города.

Пограничники Ирака укрепили границу с Сирией и в силах пресекать любые угрозы безопасности страны, сказал Фадхиль Авад Жебур Аль-Шувайли.

«Террористическая группировка ИГ совершила против иракского народа неописуемые зверства: сжигала женщин, в частности курдского происхождения, шииток, привлекала детей к боевым действиям, называя их "птицами рая". Мирное население использовалось как живой щит. Были разрушены религиозные святыни, мечети, памятники культуры», - сказал дипломат.

Отметим, что премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади 10 июля официально объявил о победе над "Исламским государством" в Мосуле. Этот город, второй по величине в Ираке, боевики удерживали более трех лет.

(Автор: Себа Агаева)