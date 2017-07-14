Интернет-ресурсы МИД России подверглись хакерской атаке

2017-07-14 13:06 | www.apa.az | 5

Электронная почта МИД России подверглась мощной хакерской атаке.

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом в ходе проведенного сегодня брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, хакерская атака была проведена 29 июня в первой половине дня: «Электронная почта МИД России подверглась широкомасштабной хакерской атаке. В ходе расследования стало известно, что в первой половине 29 июня в адрес пользователей домена mid.ru в массовом порядке были отправлены сообщения. После этой широкомасштабной хакерской диверсии МИД России для защиты своих интернет-ресурсов принял ряд дополнительных мер безопасности».