Зампредседателя AKP: «Попытка военного переворота в Турции поддерживалась извне»

2017-07-14 13:25 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом во время встречи с группой представителей азербайджанских и иностранных СМИ в связи с годовщиной попытки военного переворота в Турции заявил заместитель председателя Партии справедливости и развития (AKP) Турции, спикер партии Махир Унал.

М.Унал сказал, что вызывает удивление тот факт, что эта попытка военного переворота произошла в стране, которая является союзником США по НАТО и кандидатом на членство в Европейском союзе: «Однако у нас нет на руках конкретных доказательств того, какая именно зарубежная страна оказывала поддержку этой попытке военного переворота».

Заместитель председателя AKP поблагодарил Азербайджан за поддержку, оказанную Турции во время попытки военного переворота.