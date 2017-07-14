Бейонсе впервые показала новорожденных близнецов

2017-07-14 12:04 | www.oxu.az | 3

Певица Бейонсе впервые показала своих детей. Она выложила в социальную сеть Instagram фотографию с малышами. Счастливая мама стоит на берегу моря, окруженная цветами, а дети мирно спят у нее на руках. Певица объяснила,что выложила фото в связи с важной датой — сегодня малышам исполняется ровно месяц.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Сэру Картеру и Руми 1 месяц сегодня», - подписала фото звезда.

На фото видно, что у брата с сестрой на голове уже растут густые темные волосы. Ведь Картер и Руми — дети весьма смуглых родителей.

Подписчики звезды пришли в восторг от трогательной фотографии.

«Поздравляю королеву! Быть мамой - это твое главное достижение! Оставайся такой же красивой!», - пишет поклонник.

«Я сейчас заплачу от умиления», - признается другой.

Американская певица Бейонсе родила двойню 12 июня. Звездная пара долгое время держала имена детей в секрете. В прессе появлялись сообщения, что артисты назвали детей в честь себя: мальчик получил имя Шон (настоящее имя звездного папы), а девочка — Беа (сокращение от «Бейонсе»). Новым снимком звезда окончательно опровергла эту информацию. Дети артистов получили совсем другие имена — Сэр и Руми.

Сын и дочь Бейонсе и Джей Зи появились на свет 12 июня 2017 года. Артистка и ее муж заранее выбрали эмбрионы определенного пола, а зачатие произошло с помощью процедуры ЭКО.

A.C.

