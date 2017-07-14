Стала известна дата открытия жилого дома для журналистов

2017-07-14 12:10 | www.oxu.az | 3

«Имена журналистов, которым будут выданы квартиры, станут известны 21 июля».

Как передает Оxu.Аz со ссылкой на АПА, об этом заявил исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики, председатель Комиссии по распределению квартир сотрудникам СМИ Вугар Сафарли.

В.Сафарли напомнил, что с целью обеспечения прозрачности в вопросе распределения квартир, была создана комиссия. Он отметил, что в Фонд государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики и Администрацию президента в целом поступило более 2 000 документов:

«Из них около 1000 документов поступили повторно. В то же время, были обращения лиц, которые не имеют отношения к медиа. Из остальных 1000 обращений были отобраны 255 человек. 21 июля состоится открытие здания. В этот же день объявят имена лиц, которым будут выданы ключи от квартир.

Список всесторонний, он охватывает электронные медиа, телевидение, радио, газеты, порталы, сайты. В отличие от прошлого раза, сегодня в список также включены имена журналистов-ветеранов.

Кроме того, поступили обращения и от семей журналистов, которые потеряли главу семьи. Их обращения также учтены. Сделан полностью прозрачный и справедливый выбор».

В.Сафарли выразил отношение к вопросу, связанному с жалобами недовольных результатами журналистов.

«Все считают, что достойны получить квартиру. Однако количество квартир составляет 255, а обращений более 2000. Поэтому вопрос решается прозрачным образом, учитываются заслуги, стаж журналистов, одним словом, все условия.

Как вам известно, в критериях мы указали непрерывный стаж работы 3 года. Однако в комиссии мы потом увидели, что этот вопрос вызывает недовольство. Поэтому мы отнесли условие только к журналистам, работающим в редакциях и на телевидении, чтобы остальные журналисты смогли обращаться в личном порядке», - отметил В.Сафарли.

З.Г.