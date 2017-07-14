Существует прогресс в вопросе поставок Анкаре российских с-400 - посол Турции в РФ

2017-07-14 12:28 | www.trend.az | 5

Существует прогресс в вопросе поставок Анкаре российских комплексов С-400, технические консультации продвигаются хорошо, заявил в интервью РИА Новости посол Турции в РФ Хюссейин Дириоз.

"Прогресс есть. Технические консультации продвигаются в положительном направлении, контакты продолжаются", — заявил посол, отвечая на вопрос, подписан ли уже контракт на поставку Анкаре российских комплексов С-400.