Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии Дней культуры Азербайджана в Каннах (ФОТО) (версия 4)

2017-07-14 12:38 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - При организации Фонда Гейдара Алиева 13 июля во французском городе Канны начались Дни культуры Азербайджана.

В рамках Дней культуры в здании выставочного павильона “Gare Maritime” в Каннах состоялась церемония открытия выставки «Тогрул Нариманбеков: мелодия красок».

В церемонии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Помощник Первого вице-президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, выступая на мероприятии, отметил важность подобных проектов, организуемых Фондом в различных странах и направленных на воспевание Азербайджана, с точки зрения представления истории и культуры страны, доведения до мира реалий об Азербайджане.

Говоря о творчестве Тогрула Нариманбекова, сыгравшего большую роль в изобразительном искусстве Азербайджана, Анар Алакбаров поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации этого проекта, в том числе мэрию города Канны. Он отметил, что в рамках выставки также представляется книга Фонда Гейдара Алиева о жизни и творчестве Тогрула Нариманбекова. В эту книгу вошла информация о редких произведениях художника, хранящихся в Азербайджане и зарубежных музеях, и даже личном архиве.

Отметив, что Тогрул Нариманбеков в то же время был вокалистом, Анар Алакбаров подчеркнул, что демонстрация фильмов, подготовленных Фондом, в видеоотделении выставки и посвященных творчеству художника, предоставляет возможность узнать его еще лучше.

Выступивший на мероприятии заместитель мэра города Канны Франк Шикли сказал, что проведение здесь Дней культуры Азербайджана стало традицией.

Азербайджан и Канны придают большое значение культуре, сказал он.

Напомнив, что между Габалой и Каннами подписана хартия о сотрудничестве и дружбе, Шикли сказал, что связи между двумя городами охватывают такие сферы, как экономика, спорт и образование. Также он отметил взаимное поощрение культур в будущем посредством туризма.

По словам Шикли, демонстрируемые на выставке произведения предоставят возможность жителям Канн и туристам ближе ознакомиться с фольклором и культурой Азербайджана. Подобные культурные мероприятия вносят вклад в еще большее укрепление связей между двумя странами.

«Канны довольны сотрудничеством с Азербайджаном и хотят еще больше расширить его. Мы заинтересованы в еще большем расширении связей в будущем», - подчеркнул он.

Выставка «Тогрул Нариманбеков: мелодия красок» будет открыта для жителей Канн и туристов до первого августа. На выставке демонстрируется более 30 произведений художника.

В зоне кинотеатра можно ознакомиться с видеоматериалами о жизни и творчестве выдающегося художника.

На территории выставочного зала также создана зона в национальном стиле. Здесь посетителям представляются издания Фонда Гейдара Алиева об Азербайджане и Тогруле Нариманбекове.

В рамках Дней культуры Азербайджана 13 июля также была представлена концертная программа.

Перед концертом выступил Анар Алакбаров, который передал участникам мероприятия добрые пожелания Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Было отмечено, что организуемые в Каннах уже пятый год Дни культуры Азербайджана создают возможность для жителей города, а также сотен туристов познакомиться с культурой, искусством, музыкой, историческим прошлым и сегодняшним днем Азербайджана.

В Азербайджане, на протяжении веков игравшем роль моста между различными культурами и цивилизациями, представители различных наций и религий жили в условиях мира, благополучия и дружбы, страна превратилась в международную платформу в области толерантности, мультикультурализма, диалога между культурами и религиями. Азербайджан известен, как пространство, где проводятся мероприятия мирового масштаба. Проведение в Баку таких авторитетных мероприятий, как VII Глобальный форум альянса цивилизаций ООН, IV Всемирный форум по межкультурному диалогу, Бакинский Международный гуманитарный форум, свидетельствует о высокой оценке деятельности Азербайджана в сфере поощрения ценностей мультикультурализма. В 2015 году Азербайджан успешно принял первые Европейские игры, а в мае этого года - IV Игры исламской солидарности, что является еще одним доказательством одинакового подхода страны, как к восточным, так и западным ценностям.

Анар Алакбаров отметил, что азербайджанский народ, сохраняя свои традиции, корни и историю, с большим уважением относится к мировому культурному разнообразию, а также довел до внимания, что Фонд Гейдара Алиева, основываясь на принципах культурного разнообразия, толерантности и взаимного уважения, осуществляет проекты, которые служат укреплению связей между народами, расширению межкультурного диалога.

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