Зампредседателя АКР призвал быть внимательными 160 стран, в которых функционирует FETÖ

2017-07-14 13:45 | www.apa.az | 4

В связи с годовщиной попытки военного переворота в Турции заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (AKP) Турции, спикер партии Махир Унал встретился с группой представителей азербайджанских и иностранных СМИ.

Как сообщает командированный в Турцию корреспондент АПА, М.Унал сказал, что Террористическая организация фетуллахистов (FETÖ) просочились в государственные структуры: «FETÖ, которая имеет 40-летнее прошлое, выступала якобы как движение, защищающая демократию и поддерживающая изменения. Однако в 2013 году мы увидели, что она является структурой, которая получает приказы извне. В один момент мы стали свидетелями того, как ездящие в Пенсильванию журналисты и другие превратились в зомби. Иногда у нас спрашивают, почему мы защищаем тех, кто в 2013 году были задержаны и арестованы по обвинениям во взяточничестве и коррупции. После попытки военного переворота 17-25 декабря 2013 года их сущность стала ясна. Прокурор выдвигал обвинения, а судья объявлял приговор, оба они являлись членами одной и той же организации».

М.Унал отметил, что FETÖ функционирует в 160 странах мира: «Мы предупреждаем и призываем быть внимательными 160 стран, в которых функционирует FETÖ. Когда спящие клетки FETÖ проснутся, эти страны также могут столкнуться с большой угрозой, катастрофой».

М.Унал подчеркнул, что Турция уделяет большие внимание защите свободы слова.