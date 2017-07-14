МИД России: Мы готовы дать ответ Вашингтону в связи с выдворением наших дипломатов

2017-07-14 13:46 | www.apa.az | 4

«Москва готова дать ответ на действия Вашингтона в связи с арестом дипломатической собственности и выдворением из страны дипломатов».

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы никогда с этим не спешим. Была взята долгая пауза. Но вопрос затянулся. Если наши американские партнеры по-другому не понимают, в какой- то момент мы начнем действовать именно в этом направлении. Россия готова сократить число сотрудников посольства в США. Если в этом вопросе будут подвижки, мы в самом деле примем ответные меры. Мы неоднократно предупреждали об этом», - сказала спикер МИД России.