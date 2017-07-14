В России уроженка Азербайджана обвиняется в убийстве ребенка

2017-07-14 12:22 | www.oxu.az | 5

В Ивановской области России утверждено обвинительное заключение в отношении уроженки Азербайджана по уголовному делу по факту убийства похищенного малолетнего ребенка.

Как сообщает Oxu.Az cо ссылкой на российские СМИ, жительница Иваново, уроженка Азербайджана, 1991 года рождения, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по статье убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.

По версии следствия, 2 сентября 2016 года женщина выждала момент, когда у подъезда многоквартирного жилого дома областного центра двухлетняя девочка осталась без присмотра взрослого и похитила ребенка из коляски.

В результате поисков в реке Харинка был обнаружен труп девочки.

Причиной похищения и дальнейшего убийства малолетней, явилась ревность к женщине, которая родила ребенка от ее мужа.

Подозреваемая длительное время отрицала причастность к убийству. Только под тяжестью улик она признала свою вину.

Н.О.