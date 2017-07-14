Членство в НАТО не помешает поставкам С-400 из России - посол Турции

2017-07-14 12:47 | www.trend.az | 6

Членство Турции в НАТО не препятствует поставкам ей российских ЗРК С-400, заявил турецкий посол в Москве Хюссейин Дириоз, передает РИА Новости.

"Членство Турции в НАТО не препятствует проведению многовекторной внешней политики, в том числе поставкам (Анкаре) комплексов С-400", — заявил посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

В начале июня гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что Россия и Турция согласовали все технические вопросы по заключению контракта по поставке Анкаре зенитно-ракетных систем С-400. Помощник президента Владимир Кожин отмечал, что Россия не видит препятствий для поставки С-400 Турции в связи с ее членством в НАТО.