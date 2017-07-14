ЕБРР выделит кредит для управления твердыми бытовыми отходами в Азербайджане

2017-07-14 12:50 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) планирует первого ноября одобрить выделение кредита азербайджанскому ОАО Tamiz Shahar, созданному с целью улучшения экологического состояния города Баку, говорится в сообщении ЕБРР, опубликованном на сайте банка в пятницу.

В настоящее время, согласно информации, банк проводит обзор концепции проекта.

"Кредит на сумму до 39 миллионов долларов будет выделен для финансирования инвестиций в управление твердыми бытовыми отходами в Баку и прилегающих поселках на Абшеронском полуострове ("Большой Баку"). Средства пойдут на финансирование строительства двух передаточных станций и сортировочных объектов, что позволит оптимизировать транспортировку отходов и уменьшить объем их утилизации. Предлагаемый проект согласуется с подходом ЕБРР "Переход к зеленой экономике" путем сокращения выбросов углекислого газа и снижения общего объема транспортировки отходов", - говорится в сообщении.

Целью проекта является повышение эффективности управления твердыми бытовыми отходами в Большом Баку.

"Проект принесет существенные экологические выгоды и операционную эффективность. Ожидается, что оптимизация транспортировки отходов позволит значительно сократить выбросы CO2 транспортными средствами, общие затраты на транспортировку и незаконную утилизацию отходов", - говорится в информации.

Общая стоимость проекта составляет 39 миллионов долларов. Всего ЕБРР вместе с технической помощью выделит на проект 40,3 миллиона долларов.

Азербайджан сотрудничает с ЕБРР с 1992 года. С начала сотрудничества банк инвестировал более 2,8 миллиарда долларов в 161 проект в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах Азербайджана. При этом 68 процентов инвестиций приходятся на частный сектор.

(Автор: Максим Цурков)

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