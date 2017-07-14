У 12036 желающих вступить в брак граждан была обнаружена талассемия, 1143 – СПИД

2017-07-14 13:57 | www.apa.az | 4

Со дня введения в Азербайджане обязательного медицинского обследования желающих вступить в брак граждан до конца мая текущего года 291 431 человека прошли обследование.

Как сообщили АПА в пресс-службе Минздрава, несмотря на то, что с 1 июня 2015 года по 30 июня 2017 года у некоторых граждан были выявлены различные инфекционные заболевания, в целом состояние здоровья большинства пар является удовлетворительным.

Среди прошедших обследование по сегодняшний день граждан 12036 человек являются носителями талассемии, 1143 – больны сифилисом, 209 – СПИДом.

В течение года были обследованы 63137 человек, 1853 человека оказались носителями талассемии, в 19 парах оба являются носителями талассемии. У 259 человек был обнаружен сифилис, у 46 человек – ВИЧ/СПИД.