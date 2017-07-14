Госдума России ратифицировала соглашение о создании объединенной войсковой группировки с Арменией

2017-07-14 13:57 | www.apa.az | 4

Как сообщает московский корреспондент АПА, соглашение и приложение к нему определяют предназначение, порядок формирования, развертывания и применения объединенной группировки войск России и Армении.

В соглашении отмечается, что цель создания объединенной войсковой группировки - обеспечение коллективной безопасностив Кавказском регионе. По соглашению, к основным задачам объединенной группировки относятся своевременное обнаружение непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против РФ и Армении и его отражение; прикрытие сухопутной части государственной границы обеих государств в установленных границах ответственности; участие в защите государственной границы России и Армении в воздушно-космическом пространстве, а также участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов обеих стран, расположенных в регионе.

Решение о развертывании и применении объединенной группировки принимается совместно верховными главнокомандующими вооруженными силами России и Армении. Устанавливается, что соглашение заключено сроком на пять лет с возможностью его автоматического продления на последующие пятилетние периоды.