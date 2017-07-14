«Игра престолов» не вошла в число номинантов премии «Эмми»

2017-07-14 12:32 | www.oxu.az | 4

Организаторы телевизионной премии «Эмми» объявили номинантов в рамках 69-й церемонии награждения, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Variety.

Больше всего номинаций — сразу 22 — в 2017 году собрали сериал HBO «Мир Дикого Запада» (Westworld) и юмористическое телешоу Saturday Night Live телеканала NBC.

При этом есть рекордсмены и среди актеров. Так, Кевин Спейси за роль в сериале «Карточный домик» получил десятую в карьере номинацию на «Эмми».

Вместе с тем в список впервые в своей истории не вошел сериал «Игра престолов». Связано это с тем, что в этом году премьера сериала пройдет 17 июля, позже объявления номинантов.

Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 17 сентября, ведущим выступит Стивен Колбер, известный по телепередаче The Late Show with Stephen Colbert.

A.C.

