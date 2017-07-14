В Баку пройдет благотворительная акция "Стань донором – спаси жизнь!" (ФОТО)

2017-07-14 12:53 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Донор – это уникальное сочетание - человека души и здоровья. Кровь – это искра, которая заставляет сердце спасенных, биться с новой силой. Те, кого однажды спасла донорская кровь, много раз про себя говорили "СПАСИБО!" тому неизвестному, но все-таки ставшим родным, донору, который заново подарил мир.

В торговом центре Park Bulvar, 15 июля с 14:00 до 19:00, пройдет благотворительная акция "Стань донором – спаси жизнь!", организованного Центральным Банком крови минздрава Азербайджана и Федерацией талассемии Азербайджана (ATF), сообщили Trend Life в пресс-службе ATF.

"Самые юные граждане нашей страны ждут Вашей помощи! Как известно, пациенты с генетической болезнью крови нуждаются в постоянном переливании крови, иначе их жизнь находится под угрозой. По этой причине, для облегчения жизни пациентов мы проводим благотворительную акцию по добровольной и безвозмездной сдачи крови. Искренне просим Вас сделать благородный шаг и присоединиться к этой акции во имя спасения жизней наших детей. В данный момент для ежемесячного обеспечения донорской кровью нуждается более 1500 пациентов. Донорство - это настоящая благотворительность. Сдать кровь - это, казалось бы, такая малость для тех, кто может ею поделиться, и такая жизненная необходимость для тех, кто в ней нуждается!", - говорится в сообщении.

Сегодня не существует замены донорской крови – она уникальна по своим свойствам. Для многих больных донорская кровь – это единственный шанс выжить и выздороветь.

Правила для доноров:

Накануне и в день сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло. За двое суток до визита на станцию нельзя употреблять алкоголь. За трое суток до сдачи крови нельзя принимать лекарства, содержащие аспирин анальгетики. Также за час до сдачи крови желательно воздержаться от курения.

(Автор: Вугар Иманов)