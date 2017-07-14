Пограничники Беларуси и Узбекистана намерены развивать сотрудничество

2017-07-14 12:55 | www.trend.az | 4

Пограничники Беларуси и Узбекистана намерены развивать сотрудничество. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, передает Белта.

Заместитель председателя Службы национальной безопасности - командующего Пограничными войсками СНБ Узбекистана Рустам Эминжанов с официальным визитом посетил 11-14 июля Минск и Брест. Состоялась его встреча с председателем Госпогранкомитета Беларуси Анатолием Лаппо. По мнению сторон, она прошла в атмосфере взаимопонимания и конструктивного сотрудничества. В дальнейших планах - развитие двустороннего сотрудничества по направлениям оперативно-служебной деятельности, подготовки кадров, тылового и технического обеспечения.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в рамках Совета командующих Пограничными войсками государств - участников СНГ, обменялись информацией об обстановке на государственных границах двух стран. Также обсуждены угрозы и проблемные вопросы, которые оказывают влияние на состояние пограничной безопасности. Анатолий Лаппо и Рустам Эминжанов отметили необходимость продолжения сотрудничества с целью обмена опытом в области охраны границы и совершенствования пограничной инфраструктуры.

Для гостей было организовано посещение автодорожного пункта пропуска "Песчатка" на белорусско-польском участке границы. Узбекские коллеги ознакомились с особенностями организации пограничного контроля в пункте пропуска и его инфраструктурой. Современная система построения охраны белорусской границы была представлена на примере пограничной заставы "Казимирово" Брестской погрангруппы. Здесь продемонстрированы возможности интегрированной автоматизированной телекоммуникационной системы, а также рубежей инженерных сооружений и иных объектов, возведенных и используемых органами пограничной службы Беларуси.

Кроме того, делегация ознакомилась с возможностями, инфраструктурой и порядком организации обучения в Центре подготовки специалистов пограничного контроля Института пограничной службы.