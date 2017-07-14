Войска России еще 50 лет будут в Сирии

2017-07-14 14:04 | www.apa.az | 6

Госдума на пленарном заседании в пятницу ратифицировала протокол, регулирующий вопросы размещения авиагруппы ВКС РФ в Сирии.

Как сообщает АПА со ссылкой на ТАСС, протокол к соглашению между РФ и Сирийской Арабской Республикой (САР) о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории САР был подписан в январе в Дамаске. Он регулирует вопросы размещения группировки ВКС РФ, ее движимого и недвижимого имущества. В протоколе указывается, что внешняя охрана мест дислокации российских военных и береговых границ пункта материально-технического обеспечения осуществляется силами сирийской стороны, а противовоздушная оборона, внутренняя охрана и поддержание правопорядка в местах дислокации находятся в зоне ответственности российской стороны.

Как пояснил на заседании замминистра обороны РФ Николай Панков, протоколом устанавливаются международно-правовые основы, регулирующие условия нахождения авиационной группы ВС РФ на территории Сирии, что позволяет осуществлять ее деятельность в полном объеме. Срок действия соглашения и протокола составляет 49 лет с момента подписания с возможностью последующего продления на 25-летние периоды. «Это закрепляет позиции нашей страны в данном вопросе», - сказал Панков. Он добавил, что ежегодные расходы на реализацию протокола составляют около 20 млн рублей за счет средств Минобороны России, предусмотренных в федеральном бюджете РФ.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пояснил, что документ окончательно закрепляет правовые положения относительно нахождения на территории Сирии группировки ВКС РФ, а также определяет границы земельного участка, вопросы социальной защиты военнослужащих, освобождения от налогов российских подрядчиков, которые будут формировать архитектуру авиабазы РФ в Сирии.

На его взгляд, значение ратификации протокола сложно переоценить. «Учитывая ситуацию с террористическими группировками в Сирии мы, к сожалению, понимаем, что наши военные там надолго», - отметил Слуцкий, добавив, что российские военные все время будут оставаться на передовой линии по борьбе с терроризмом на территории Сирии, препятствуя экспансии терроризма в Россию и Европу.



