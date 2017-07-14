РФ будет развивать круизный туризм на Каспии вместе с прикаспийскими странами

2017-07-14 14:09 | www.apa.az | 4

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) планирует развивать круизный туризм в Каспийском море с привлечением прикаспийских стран - Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

«Нами прорабатывается вопрос развития круизного туризма на Каспии. Более того, мы считаем, что он является одним из важных направлений и очень перспективным. Причем эти проекты могут объединить Российскую Федерацию, Азербайджан, Исламскую Республику Иран, Казахстан, Туркмению. Тем самым будет предложен принципиально новый высокого качества турпродукт, который в настоящее время отсутствует», - сказал Сафонов.

По его словам, в развитии круизного туризма главной проблемой является создание инфраструктуры - причальных стенок, пассажирских вокзалов, пунктов пропуска и т. д, они должны быть подготовлены к следующему году.

«Мы видим очень большую заинтересованность наших коллег и друзей. Я имею в виду и Иран, Азербайджан - все заинтересованы, и мы активно движемся по созданию этих маршрутов. Вчера на встрече с главой Дагестана мы также эту тему обсуждали, он тоже поддерживает эту идею», - сказал глава Ростуризма.