Бакинская армянка посетила могилы погибших в Алханлы мирных жителей – ФОТО

2017-07-14 12:38 | www.oxu.az | 6

Оксана Алтунян, присоединившаяся к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном», спустя 30 лет посетила Баку.

Как сообщили Оxu.Аz в пресс-службе «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном», Оксана Алтунян родилась и жила в Баку до 1987 года, но из-за конфликта между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха возможностей вернуться в родной город у нее не было.

Приехав в Баку, Оксана Алтунян посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева и деятелей культуры и искусства, творчество которых оставило неизгладимый след в формировании ее личности – Рашида Бейбутова и Муслима Магомаева, пообщалась с близкими, которые долгие годы не видели ее.

Во время прогулки по городу Оксана прошлась по родной улице, посетила школу, которую окончила, встретилась с соседями по дому, в котором проживала ее семья. Она делилась своими воспоминаниями о добрососедских и дружеских отношениях, связывающих армян и азербайджанцев в Баку, историей спасения соседями членов ее семьи во время конфликта. Она особо подчеркнула, что для простых людей, пострадавших от конфликта и далеких от политики, возможность посетить родные земли – самое необходимое и важное.

Оксана Алтунян также посетила офис «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» и встретилась с азербайджанскими правозащитниками. Во встрече принимали участие председатель Общественного объединения гуманитарных исследований конфликтолог Аваз Гасанов и руководитель Центра: Женщина: Мир и безопасность при Обществе защиты прав женщин им.Д.Алиевой, член платформы Дилара Эфендиева, а также сокоординаторы Платформы Мира Орхан Набиев и Сюзан Джагинян. Во время беседы Оксана Алтунян выразила уверенность, что мир между двумя соседскими странами возможен и неминуем, но для этого необходимы дополнительные усилия по восстановлению доверия и подчеркнула особую роль и миссию в этом процессе Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном, создавшую предпосылки для дальнейших миротворческих инициатив.

На следующий день вместе с членами Платформы Орханом Набиевым и Диларой Эфендиевой Оксана Алтунян посетила могилы двухлетней Захры Гулиевой и ее бабушки Сахибы Гулиевой, погибших в ходе обстрела из минометов и тяжелой артиллерии в селе Алханлы Физулинского района, выразила соболезнование родным и близким, односельчанам погибших и осудила агрессию, направленную против мирного населения, проживающего в зоне линии раздела. Оксана призвала все здравые силы Армении и Азербайджана объединить свои усилия для восстановления мира и добрососедства:

«Надо прекратить это зверство, эту мясорубку в прифронтовой зоне. Я как обычный представитель народа желаю, чтобы между двумя народами воцарился мир. Для этого, руководство обеих стран должно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров».

Оксана Алтунян посетила также Армянскую церковь, ознакомилась с хранившимися там раритетными экземплярами книг, собраниями уникальных манускриптов на древнеармянском языке, партитур и нотных произведений армянских композиторов, и выразила благодарность сотрудникам библиотеки за их усилия по сохранению уникальных образцов армянской литературы и культуры.

Оксана Алтунян рассказала о чувствах, которые она испытала, получив приглашение посетить Баку. Но еще большие чувства у нее вызвали изменившийся облик города, и сердечность, с которой её приняли. Она выразила восхищение новым обликом Баку, прогрессивными изменениями, которые произошли в городе, который она продолжает считать родным.

Оксана Алтунян выразила благодарность членам Платформы Мира за организацию её приезда в родной город.

З.Г.