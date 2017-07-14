Древний Мерв – тема очередного выпуска журнала «Всемирная археология»

2017-07-14 13:11 | www.trend.az | 4

Крупнейший специализированный научно-популярный журнал «Всемирная археология», издаваемый в Великобритании, поместил на обложку очередного номера изображение Большой Гызгалы (в зарубежной литературе известного как Кыз-кала) –памятника средневековой архитектуры, расположенного в Государственном историко-культурном заповеднике «Древний Мерв» в Туркменистане и входящего в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Именно на этом уникальном сооружении, построенном из сырцовых кирпичей около тысячи лет назад и в целом неплохо сохранившемся до наших дней, в течение последних пяти лет ведутся археологические и реставрационные работы. Их осуществляют специалисты Национального управления Туркменистана по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры в сотрудничестве с британскими, французскими и польскими коллегами. Это самый значительный проект, выполняемый в рамках международной программы Госдепартамента США «Сохранение культурного наследия».

Ранее по данной программе были успешно осуществлены проекты консервации таких значительных памятников прошлого, как Гонур-депе в том же Марыйском велаяте, Анау, Старая Ниса, Меана-баба в Ахалском велаяте, Машад-ата в Балканском велаяте, Аксарай-динг, Исмамут-ата, куняургенчские мавзолеи Наджмеддина Кубра и Текеша в Дашогузском велаяте, караван-сарай Даяхатын в Лебапском велаяте и др.

Но реставрация Большой Гызгалы превосходит другие объекты наследия Туркменистана – как по объёму выполняемых работ, так и по их научно-исследовательским результатам. На страницах британского журнала рассказывается о том, почему именно этот памятник выбран для столь масштабного проекта.

«Благодаря своему первостепенному положению на Великом Шёлковом пути Мерв был одним из величайших городов мира, – утверждает автор статьи, один из крупнейших археологов мира Тим Уильямс из лондонского Института археологии. – Здесь хранятся следы многих великих цивилизаций – Ахеменидов, Селевкидов, парфян, Сасанидов, а также мусульманских империй Омейядов, Аббасидов, Сельджуков. Как только не назывался этот город в разные эпохи: Антиохия Маргианская, Гяур-кала, Султан-кала, Мару-Шахиджан, Марв, Мерв, Мары. У него, возможно, было и много других имён, уже навсегда забытых, но фактом является то, что на протяжении многих веков он славился по всему миру. Дело в том, что располагаясь в плодородной дельте, питаемой великой рекой Мургаб, которая стекает с гор Афганистана, город находился в политически важном узле между Средней Азией и Иранским плато. Едва ли не центральная точка на Великом Шёлковом пути, Мерв не раз был местом сражений разных народов, становясь столицей нескольких государственных образований и гарнизонным городом многих империй. К десятому столетию нашей эры он считался третьим или четвёртым по величине городом в мире, соперничая с Багдадом, Каиром и Дамаском по известности и значимости. Слава о его богатых библиотеках влекла сюда таких учёных, как поэт-астроном Омар Хайям и географ аль-Мукаддаси, который описал Мерв как «восхитительный, прекрасный, элегантный, блестящий, обширный и приятный».

В 1221 году произошла катастрофа, – продолжает Тим Уильямс. – Чингиз-хан послал на захват Мерва своего младшего сына Толуя, чьё войско учинило невиданный разгром. И хотя монголы, возможно, стёрли Мерв из истории, они невольно сохранили его для археологии. Во многом в результате их вторжения Мерв остался в необыкновенном состоянии, с многометровой толщей непотревоженного культурного слоя, который покрывает свыше тысячи гектаров в пределах четырёх сменявших друг друга городищ. Мерв часто называют мечтой археолога, и с 2001 года мне повезло стать директором долгосрочного туркмено-британского проекта по Древнему Мерву. Каждый год мы узнаем всё больше и больше об этом некогда великом и сложном городе».

На страницах журнала «Всемирная археология» рассказывается о градостроительной эволюции Мерва, а также о некоторых последних открытиях и находках. По словам Уильямса, археологам очень хотелось представить, каково было жить в этом великом городе – не только при дворе султана, но и в обычных домах горожан. С этой целью несколько лет назад они провели небольшие раскопки одной из улиц, примерно в 500 метрах от главного канала Маджан, питавшего город водой. Их взору открылась хорошо ухоженная улица, которую часто ремонтировали, шириной около четырёх метров, с центральной водопроводной трубой. Одно из простых жилищ, выходящих на эту улицу, располагало водопроводными трубами под полом, из чего можно сделать вывод, что и такие скромные дома оборудовались водопроводом и канализацией! Ничего подобного не было в Европе тех времён.

«Наша работа показывает, – пишет Тим Уильямс, – что даже рядовые жители Мерва имели относительно высокое качество жизни. Это был хорошо организованный город с центральным административным аппаратом и дворцовым комплексом… Наряду с большим базаром и пятничной мечетью в центре города находился благоустроенный жилой комплекс правителя, в том числе служебные здания, приёмные помещения, казначейство, библиотеки, бани, сады и многое другое.

Важным аспектом пригородной зоны к северо-западу от Мерва были кварталы ремесленного производства. Раскопки знаменитой экспедиции ЮТАКЭ в прошлом веке, а в последнее время наши собственные обширные исследования выявили следы керамических, стекольных и металлообрабатывающих мастерских».

Другая актуальная научная и практическая проблема, которая нашла отражение на страницах журнала, связана с дальнейшей сохранностью многочисленных глиняных памятников Мерва, то есть построенных в средние века из сырцовых кирпичей и потому наиболее уязвимых. Повышение уровня грунтовых вод в дельте, в значительной степени вызванное прокладкой Каракум-реки полвека назад, привело к потере устойчивости таких сооружений. Иностранные эксперты тесно сотрудничают с персоналом заповедника, чтобы разработать научно обоснованные подходы к надёжному управлению этими чрезвычайно важными историческими объектами.

Так, например, довольно-таки непростая задача остановить эрозию более 13 километровой городской стены вокруг сельджукского города. Однако специалисты разработали стратегию, позволяющую сосредоточить ограниченные ресурсы на участках, которые в наибольшей степени подвергаются рискам. В её основе лежит стремление сохранить как можно больше уникальной археологии в нетронутом виде.

Кроме того, где это возможно, учёные фокусируются на неинвазивных методах (без раскопок), таких как широкое использование 3D-лазерного сканирования. Это уже позволило создать подробный отчёт о многих зданиях Мерва, ныне доступных всем в Интернете через CyArk – веб-сайт международной некоммерческой организации, осуществляющей цифровое сохранение объектов всемирного культурного наследия посредством сбора, архивирования и обеспечения открытого доступа к данным, созданным посредством лазерного сканирования, цифрового моделирования и других современных технологий.

На днях Тим Уильямс с группой экспертов ЮНЕСКО вновь посетил Туркменистан, чтобы принять участие в заседании Научно-методического совета Национального управления Туркменистана по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры, на котором была согласована стратегия дальнейших действий по сохранению Большой Гызгалы. Высоко оценив усилия, предпринятые туркменскими коллегами в осуществлении данного проекта, иностранные специалисты обсудили отдельные предложения и рекомендации по методике ведения работ на памятнике, а также выразили уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.