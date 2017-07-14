Прогноз погоды на завтра

2017-07-14 13:00 | www.oxu.az | 3

В субботу, 15 июля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном будет без осадков.

Северо-восточный ветер сменится на юго-восточный.

Как сообщили Оxu.Аz в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-23, днем 30-34, в Баку ночью 19-21, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 45-50%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 22-23, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мардакяна, Шувелана – 23-24, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 25-26 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, жаркая погода на фоне превосходства слабого ветра на Абшеронском полуострове до 17 июля в основном неблагоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем 32-37, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

З.Г.